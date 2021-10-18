Зимой за «Тавридой» будут следить около 100 единиц техники

В снежных заторах автомобили и их владельцы простояли больше суток Фото: Архив "КП"

Зимой за состоянием трассы «Таврида» будут следить около 100 единиц техники. Пескоразбрасыватели, тракторы, автогрейдер и снегоочиститель подключены к спутниковой навигации, налажено взаимодействие с региональными ГИБДД и МЧС.

- Учитывая увеличение федерального присутствия в регионе, нам предстоит серьезно поработать над формами взаимодействия с региональными службами, ответственными за дорожное хозяйство и безопасность дорожного движения, - цитирует Росавтодор своего руководителя Романа Новикова. - Одним из способов создания единого механизма, способного реагировать на любые происходящие ситуации, может быть проведение ряда совместных учений.

В феврале в снежном плену на трассе «Таврида» оказались около двухсот автомобилей. Вызволять их пришлось спасателям. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подрядчик, ответственный за уборку трассы «Таврида» от снега, не справился с ситуацией.

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