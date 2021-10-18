Эксперт раскрыл детали процесса Всероссийской переписи населения

С 15 октября по 14 ноября 2021 года в России пройдет основной этап переписи населения страны Фото: Архив "КП"

В Крыму, как и по все стране, 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября.

Как пишет Крымская газета, общее число подготовленных специалистов, которые работают в республике, – 4141. Среди них переписчики, инструкторы, контролеры и должностные лица.

- По Симферополю – одна треть от этого количества. Главным нововведением этой переписи стали два момента. Первый – использование BI-платформы (Business Intelligence), при помощи которой и проходит первая в истории России цифровая перепись населения, – цитирует СМИ руководителя Крымстата Ольгу Балдину.

Благодаря платформе специалисты Росстата могут следить за ходом подготовки, проведения и подведения итогов переписи в режиме онлайн.

- У каждого переписчика есть планшет со специально установленной программой, куда специалисты вносят данные респондентов.

Еще одно ноу-хау – возможность самостоятельного заполнения гражданами электронного переписного листа на портале госуслуг. Процедура занимает максимум 7 минут. Чтобы избежать дублирования информации, каждому человеку, заполнившему анкету, высылается уникальный код, который нужно показать переписчику, когда тот придет по адресу.

Вопросы переписи таковы: пол, возраст, национальность, образование, сколько человек тратит на дорогу из дома до работы, будут вопросы о самом домохозяйстве. Сколько комнат в квартире, есть ли газоснабжение и водоотведение.

Напомним, у жителей Крыма есть возможность пройти перепись населения в МФЦ с 18 октября. В центрах будут работать подготовленные специалисты.

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