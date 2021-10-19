В Крыму пройдут небольшие дожди 19 октября

В Симферополе днем пройдет небольшой дождь, поэтому хорошо иметь при себе зонтик. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 октября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, на большей части территории ожидается и высокая пожарная опасность. Северо-западный ветер разгонится до 20 м/с., но синоптики обещают, что среда и четверг будет более комфортной, чем вторник: никаких тебе осадков, ветер ослабеет и изменит направление на юго-западное.

- В Симферополе переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Днем +12…+14°.

Такая же погода будет и во всех остальных уголках Крымского полуострова: прохладный день, который освежает влага с небес.

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