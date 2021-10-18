Клава Кока закроет пляжный сезон в Mriya Resort & SPA в Крыму

На сегодняшний день Клава Кока – один из самых востребованных артистов Black Star Фото: Архив "КП"

В Крыму 23 октября на пляже Mriya Resort & SPA состоится закрытие летнего сезона. На финальной вечеринке гостей ждет концерт одной из самых востребованных артисток лейбла Black Star – Клавы Коки.

Клава Кока успешно совмещает работу музыканта, видеоблогера и ведущей. Она является автором таких популярных хитов как «КРАШ» с Niletto, «Мне поф» с Моргенштерном, «Покинула чат» и других. Кроме того, артистка – победитель премии МузТВ 2021 в номинации «Лучшая коллаборация» с треком «КРАШ».

Яркий летний сезон сменит насыщенная осенняя и зимняя событийная программа курорта. Одним из главных событий станет торжественный новогодний ужин в стиле Black & Champagne. Гостей ждут особые гастрономические сочетания от лучших шеф-поваров Mriya Resort & SPA, музыкально-театрализованное шоу и выступление хэдлайнеров вечера.

Подробнее о мероприятии можно узнать по телефону 8 800 550 43 26 или на сайте. Для гостей, проживающих на курорте, посещение бесплатно.

Внимание! КП-Крым разыгрывает два пригласительных билета на мероприятие. Подробно узнать детали участия в конкурсе можно по ссылке.

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