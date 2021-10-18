В одном из диспансеров Симферополя на пациента обрушился потолок

В социальных сетях обороты набирает скандал с обвалившимся потолком в диспансере Симферополя. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

На пациента во время сна обвалился потолок в кожно-венерологическом диспансере Симферополя.

- Моя мама – инвалид. Она несколько раз в год проходит курс лечения в Республиканском клиническом кожно-венерологическом диспансере Симферополя, – приводит КИА слова дочери пострадавшей, которая решила поделиться информацией о случившемся в соцсетях.

По ее словам, инцидент произошел с 15 на 16 октября, около полуночи. На спящую пациентку рухнула часть потолка. На тот момент в клинике находилась одна медсестра, которая оповестила начальство. Те, в свою очередь, вызвали скорую помощь и помогли дойти женщине до машины, на которой ее доставили в 6-ю горбольницу. Там сделали МРТ. К счастью, пострадавшая отделалась синяками и ушибами, однако, по словам дочери, находится растерянном состоянии.

Как сообщил и.о. главного врача ГБУЗ РК «Клинический кожно-венерологический диспансер» во время осмотра палаты, где обрушился потолок, специалисты не выявили рисков обрушения потолка.

В настоящее время Министерством здравоохранения Республики Крым дано поручение руководству медицинской организации провести дополнительное обследование здания с целью определения объемов необходимых работ для выполнения текущего ремонта помещений и обеспечения безопасности медицинских работников и пациентов.

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