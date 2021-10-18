В Керчи сотрудники ГИБДД задержали психбольную иностранку-водителя

В Крыму сотрудники ГИБДД задержали водителя, который оказался психически нездоровым Фото: Архив "КП"

В Керчи сотрудники ГИБДД задержали автомобиль, за рулем которого, как выяснилось позже, была психически нездоровая женщина. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, водитель создавала аварийную ситуацию на дороге.

- Правоохранителями замечен автомобиль «Toyota RAV4», который вызвал подозрение. Водитель резко менял траекторию движения, автомобиль двигался посредине проезжей части, – говорится в сообщении.

На требования полицейских об остановке женщина не реагировала. После непродолжительного преследования автоинспекторы задержали правонарушительницу. За рулем находилась женщина, поведение которой вызвало настороженность: она выкрикивала неразборчивые слова, не связанные между собой по смыслу, путалась во времени и месте нахождения. На заднем сидении авто сотрудники полиции увидели 8-летнего ребенка.

Выяснилось, что водитель – 35-летняя женщина, проживающая за рубежом, которая вместе со своей дочерью держала путь в Краснодар.

От теста на алкоголь нарушительница не отказалась, но вела себя грубо. Правоохранители заподозрили у женщины проблемы с психикой и передали ее медикам. Специалисты, осмотрев задержанную, госпитализировали ее с острым психическим заболеванием.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50