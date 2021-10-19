ГЕНБАНК запустил программу ипотечного кредитования на ИЖС

ГЕНБАНК запустил программу ипотечного кредитования «Строительство жилого дома» на цели индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

- В Центр ипотечного кредитования уже поступили первые заявки на выдачу кредита в 4 000 000 рублей на приобретение земельного участка с одновременным строительством дома по типовому проекту застройщика в коттеджном поселке в с. Уютное, вблизи Евпатории, - отметили в пресс-службе Банка.

Первые заявки уже поступили.

По словам начальника Управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию АО «ГЕНБАНК» Екатерины Сафоновой, финансирование жилищного строительства комплексной или индивидуальной застройки перспективное направление для крымского рынка недвижимости.

Интерес к пилотному проекту коттеджного поселка «Новый уют» вызван доступной стоимостью близким расположением к морю.

- Стоимость коттеджей от 3,2 млн рублей в ипотеку от 8,5 %, с первоначальным взносом от 20%. Сумма кредита до 5 000 000 рублей, максимальный срок кредита 25 лет. Расположен поселок в 2-ух километрах от Евпатории, рядом с песчаными пляжами. Его территория благоустроена и находится в уникальной, экологической зоне с развитой инфраструктурой, - рассказала Екатерина Сафонова.

Кроме того, жилой комплекс «Новый уют» включает в себя 76 земельных участков, площадью по 6 соток, с единой системой коммуникаций, охраняемой закрытой территорией, детской и спортивной площадками.

Уточнить подробности и подать заявку по данное программе можно в любом отделении ГЕНБАНКА.