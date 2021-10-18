Где в Симферополе и Севастополе 19 октября отключат свет

Свет пропадет временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 октября отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без электричества, потому что энергетики ремонтируют трансформаторные подстанции и другое оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Волочаевская 76, 45-55 (нечет)

ул. Полюсная 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Сергея Лазо 3

ул. Суходольная 60-78 (чет)

пер. Гранитный 4-24 (чет), 1-29 (нечет)

ул. Фурманова 46-60 (чет), 49-65 (нечет)

ул. Чапаева 26-34 (чет), 31-39 (нечет)

ул. Щорса 27-35 (нечет)

ул. 51 Армии 124

ул. Герцена 2/13

ул. Гоголя 81/16

ул. Павленко 13-б

ул. Спера 17-33/35 (нечет)

ул. Гоголя 72-88 (чет), 71-83 (нечет)

ул. Дзюбанова 12-36 (чет), 15-39 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

ул. Комарская 2-14,1-15

ул. Песочная 15,1-11

ул. Строительная 3-11,15,17

с 8.00 до 16.00

пр. Генерала Острякова 50 (детский сад №28)

ул. Хрусталева 15-А,19-А,31

с 8.00 до 17.00

п. Ласпи 1,2,3,4, ГАУ «Севастопольский лесхоз»; КСП Красный Октябрь уч.№766/14;

ул. Севастопольская зона ЮБК 21,22,23,24,49-А,51,52,53/6,53/69,53/100,136,111,53/143;

ул. Южнобережное шоссе 40.

с 8.00 до 17.00 (с 11 по 22 октября)

ул. Разъездная 2-А,4-А,10-а,12-А,1-3

ул. Ясная 10/1,2-18,21/1,1-19

пер. Ясный 2-12,1-7

с 9.00 до 17.00

ул. Заря Свободы 34-44,33-А-кв1,33-43

ул. Лесная пос. Заря Свободы 14,20,1,7-9;

ул. Валиева 42

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