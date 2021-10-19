Певица МакSим сделала экстремальное фото в Крыму

Скала Зуб. Фото: МакSим | Певица Максим/VK

Марина Абросимова, которую поклонники знают, как МакSим, приехала в Крым, чтобы посетить православные святыни полуострова. 38-летняя женщина едва не умерла от коронавируса, но профессионализм врачей и молитвы к святителю Луке Крымскому спасли ей жизнь.

- Картина «Найди меня на фото», - такая пост сопровождает снимок, который появился в официальном паблике певицы.

В кадре Зуб - самая высокая скала пещерного монастыря Качи-Кальона святой Анастасии Узорешительницы, который находится в окрестностях Бахчисарая.

Высота скалы, на краю которой стоит хрупкая женская фигурка, 150 метров, то есть, по сути – это 50-этажный дом. Если внимательно вглядеться, то можно увидеть на Зубе и шезлонг.

Фотография взволновала поклонников таланта МакSим, которые живо прокомментировали пост: «Марины – вы бесстрашная девушка!»; «С ума сойти, прямо на краю пропасти»; «Как не страшно? У меня бы сердце остановилось».

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