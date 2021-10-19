В Крыму распустились крупноцветковые сорта на клумбе Бала хризантем 2021

На осенней выставке можно будет увидеть 182 сорта крупноцветковой хризантемы. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Южный берег Крыма привлекателен для туристов не только летом, но и осенью.

В конце октября здесь в Никитском ботаническом саду проходит Бал хризантем 2021.

На уникальной выставке цветов можно будет увидеть 182 сорта крупноцветковой хризантемы и 289 мелкоцветковой. .

Когда же Бал?!

Смотреть видеосюжет В Крыму распустились крупноцветковые сорта на главной клумбе Бала хризантем 2021

- Все идет своим чередом: каждый цветочек получает свою порцию заботы, а наряду с мелкоцветковыми открываются и первые ранние крупноцветковые сорта, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ РАН).

На видео прекрасные осенние цветы уже готовы порадовать своей красотой любителей хризантем.

Кстати, в Китае хризантема, как и в Японии – это символ богатства и изобилия, холодного величия, учености и утонченной красоты.

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