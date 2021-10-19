В Крыму распустились крупноцветковые сорта на клумбе Бала хризантем 2021

На осенней выставке можно будет увидеть 182 сорта крупноцветковой хризантемы.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Южный берег Крыма привлекателен для туристов не только летом, но и осенью.
В конце октября здесь в Никитском ботаническом саду проходит Бал хризантем 2021.
На уникальной выставке цветов можно будет увидеть 182 сорта крупноцветковой хризантемы и 289 мелкоцветковой. .
Когда же Бал?!
- Все идет своим чередом: каждый цветочек получает свою порцию заботы, а наряду с мелкоцветковыми открываются и первые ранние крупноцветковые сорта, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада (НБС-ННЦ РАН).
На видео прекрасные осенние цветы уже готовы порадовать своей красотой любителей хризантем.
Кстати, в Китае хризантема, как и в Японии – это символ богатства и изобилия, холодного величия, учености и утонченной красоты.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50