В Крыму более 40 кораблей и катеров ЧФ приняли участие в военных учениях

Более 40 кораблей и катеров Черноморского флота приняли участие в масштабном учении на полигоне Опук в Крыму. Фото: пресс-служба Южного военного округа.

Экипажи более 40 кораблей и катеров Черноморского флота приняли участие в масштабном двустороннем учении с войсками Южного военного округа в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Военные отработали практические действия по противодиверсионной обороне участка побережья, а также по борьбе с морскими штурмовыми группами и корабельными силами десанта. Уточняется, что мероприятия проходили на полигоне Опук.

- По легенде учения, для завладения и удержания плацдарма высадки десанта, корабли огневой поддержки в составе крейсера «Москва», фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Ингушетия», ракетных кораблей «Набережные Челны» и Р-60 подавили береговую оборону неуправляемыми реактивными снарядами и корабельной артиллерией, – говорится в сообщении.

Также военные отработали действия по подавлению противодесантной обороны с выполнением авиационных ударов по позициям «противника».

Всего в учениях принимали участие около 8 тысяч военнослужащих, которые использовали порядка 350 единиц вооружения и военной техники.

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