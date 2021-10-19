Следком взялся за дело пациентки, на которую обрушился потолок в больнице Симферополя

В одном из диспансеров Симферополя на пациента обрушился потолок, бетонная глыба приземлилась на пострадавшую во время сна. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП

Следственный комитет в Крыму начал проверку после сообщений в соцсетях об обрушении части потолка на пациентку медицинского учреждения в Симферополе, сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Напомним, инцидент произошел в Клиническом кожно-венерологическом диспансере крымской столицы. Случай, по словам дочери пострадавшей, произошел ночью несколько дней назад. После происшествия пациентку доставили в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи, где оказали необходимую помощь.

- Сотрудники следственного отдела по Железнодорожному району Симферополя начали процессуальную проверку по факту распространенной в социальных сетях информации о падении в медучреждении Симферополя части потолка на женщину с инвалидностью, которая там проходит лечение, – отметила Постнова.

Специалистам предстоит выяснить, в каком состоянии находится здание диспансера, безопасно ли там находиться пациентам и в каких условиях они содержатся.

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