SKODA КРОХА - 10 прекрасной традиции

С каждым годом проект становится все популярнее.

Безусловно, важны безопасность всех участников движения и особая забота о детях. Их безопасность на дороге - в особом приоритете. Десять лет назад был запущен проект «ŠKODA КРОХА», который включает в себя серию образовательных мероприятий в дилерских шоу-румах. С ребятами проводят уроки безопасности в игровой форме. С каждым годом этот добрый проект становится все популярнее, его ждут многие родители и детки.

Отрадно, что на улицах и перекрестках городов по всей России с каждым годом становится все больше вежливых маленьких пешеходов, точно знающих, как вести себя на дорогах.

9-10 октября в шоу-руме автоцентра БЛИК-АВТО прошли уроки безопасности для детей 7-10 лет «ŠKODA КРОХА». Во время мероприятия ребята, под руководством детских инструкторов вместе со сказочными героями изучили основные правила ПДД, научились управлять автомобилем и, конечно, повеселились от души. И пусть пока первые автомобили - это мини ŠKODA, а дороги - игровая зона в шоу-румах, правила поведения на улицах и дорогах города самые настоящие и серьезные. Для гостей были подготовлены сладкие пит-стопы - индивидуальные ланч-боксы и угощения.

Каждый ребенок получил первое в жизни детское водительское удостоверение.

Каждый ребенок получил первое в жизни детское водительское удостоверение ŠKODA FAMILY! А взрослые смогли опробовать автомобили ŠKODA в деле на дорогах города. На протяжении всего мероприятия работал фотограф, который запечатлел бесценные моменты, проведенные с близкими.

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