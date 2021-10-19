Под Севастополем больной скончался, не дождавшись кареты скорой

В Крыму пациент скончался до приезда скорой Фото: Архив "КП"

Севастопольская прокуратура проводит проверку по информации о длительном ожидании бригады скорой помощи, в результате чего скончался человек, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Информация об инциденте распространилась в соцсетях. В медпомощи нуждался житель села Орлиное. Однако по приезде медики констатировали смерть мужчины.

- В связи с публикацией в средствах массовой информации сообщения, свидетельствующего о нарушении прав гражданина на охрану здоровья, неоказании своевременной медицинской помощи и наступлении смерти человека, прокуратурой города организована проверка исполнения требований законодательства в рассматриваемой сфере, – говорится в сообщении ведомства.

Специалистам предстоит дать оценку деятельности медработников в учреждениях Севастополя. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что следком взялся за дело пациентки, на которую обрушился потолок в больнице Симферополя. Эксперты выяснят, кто виновен в случившемся.

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