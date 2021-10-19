Углубленную диспансеризацию в Крыму прошли только треть переболевших ковидом

Плановая диспансеризация в Крыму приостановлена из-за сложной эпидситуации. Фото: Архив КП.

Углубленную диспансеризацию для переболевших Covid-19 в Крыму прошли только треть от тех, кому это необходимо.

Как сообщил КП-Крым главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Крыма Владимир Мещеряков, из 15 948 человек, которые должны были обследоваться после перенесенного коронавируса, с начала июля прошли диспансеризацию только 5 тысяч. При этом в сентябре обследовались 1243 переболевших.

- Такое количество прошедших углубленную диспансеризации связано скорее с тем, что люди просто опасаются приходить в поликлинику. Потому что обстановка там непростая. И лишний раз приходить в лечебное заведение и подвергать себя риску заразиться повторно – никто не хочет. Тут, вероятно, лучше подумать о том, чтобы пройти вакцинацию. Это было бы важнее,- сказал Владимир Мещеряков.

Однако, в случае продолжающихся недомоганий после перенесенного коронавируса медики советуют не медлить и обращаться к врачам. Углубленное обследование поможет вовремя выявить проблемы и свести к минимуму последствия.

Напомним, углубленная диспансеризация для переболевших Covid-19 в Крыму стартовала 1 июля. Из-за сложной эпидемиологической ситуации плановая диспансеризация в поликлиниках приостановлена.

Всего с начала пандемии коронавирусом в республике заразились 88 847 человек.

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