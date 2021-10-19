Киев закрыл пункт пропуска «Чаплынка» на границе с Крымом

Власти Украины закрыли один из пунктов пропуска на границе с Крымом Фото: Архив "КП"

Украинская сторона прекращает работу контрольного пункта пропуска (КПП) «Чаплинка» (с российской стороны «Перекоп») на въезде в Крым, сообщили в Херсонском пограничном отряде Государственной пограничной службы Украины.

Уточняется, что решение о прекращении работы КПП «Чаплинка» принято в соответствии с распоряжением Херсонской областной администрации. Пересечь границу можно через пункты пропуска «Каланчак» (с российской стороны «Армянск») и «Чонгар» (с российской стороны «Джанкой»), они продолжают работу в штатном режиме.

- Сегодня, 19.10.2021 года, с 00.00, пропуск лиц и транспортных средств через контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» прекращается, – говорится в сообщении.

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