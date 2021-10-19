В Крыму пятеро медработников получили служебные квартиры

В Крыму пятеро медиков получили ключи от новых квартир. Фото: пресс-служба Минздрава РК

В ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» вручены ключи от служебных квартир пяти медицинским работникам, сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Уточняется, что новое жилье на период занимаемой должности теперь есть у врача-эндоскописта, врача-психиатра и трех фельдшеров скорой помощи.

- Четверо медиков приехали в Крым из других регионов страны и один молодой специалист трудоустроен после завершения обучения по целевому договору, – говорится в сообщении.

Новые квартиры находятся в жилкомплексе «Жигулина роща». Жилища полностью готовы к заселению. Обеспечены комфортные условия проживания для медработников.

- Предоставление служебного жилья является значительной мерой социальной поддержки сотрудников учреждений здравоохранения, – заключили в пресс-службе.

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