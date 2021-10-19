Депутаты рассмотрят антикоррупционные материалы в отношении главы Евпатории 20 октября

Депутаты рассмотрят антикоррупционные материалы в отношении главы администрации Евпатории. Фото: Роман Тихончук/Вконтакте

Завтра, 20 октября, состоится заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении главы Евпатории Романа Тихончука. Об этом говорится в обращении к прокурору города с подписью председателя комитета местного горсовета по вопросам взаимодействия с федеральными органами государственной исполнительной власти, детско-юношеского военно-патриотического движения и молодежной политики Константина Щукина.

- 20 октября 2021 года в 10.30 в Евпаторийском городском совете РК состоится заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении главы Евпатории, на котором будут рассмотрены материалы проверки по представлению прокурора города Евпатории об устранении выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции и муниципальной службы от 27.09.2021 года, – говорится в сообщении.

Напомним, чиновник стал главой администрации Евпатории 28 октября 2019 года. До назначения исполнял обязанности главы администрации города. Ранее являлся депутатом горсовета первого созыва.

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