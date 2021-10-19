Глава Крыма Сергей Аксенов ушел в отпуск на неделю

Глава Крыма ушел в отпуск. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов ушел в ежегодный отпуск на неделю, сообщили в пресс-службе главы РК. К своей работе чиновник вернется 24 октября.

Обязанности Главы Республики Крым исполняет председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк. Сергей Аксенов объявлял об отпуске всего три раза за семь лет российского Крыма. В последний раз он отдыхал в 2018 году - две недели. Отпуск тогда он провел на полуострове.

Ранее сообщалось, что глава Ялты Янина Павленко также ушла в отпуск. Две недели ее обязанности уходит в отпуск до 27 октября обязанности градоначальницы будет исполнять ее заместитель.

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