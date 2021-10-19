Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в КрымуОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСевастопольНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика19 октября 2021 13:41

Глава Крыма Сергей Аксенов ушел в отпуск на неделю

Временно его обязанности легли на плечи председателя Совмина РК
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Глава Крыма ушел в отпуск. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма ушел в отпуск. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Глава Крыма Сергей Аксенов ушел в ежегодный отпуск на неделю, сообщили в пресс-службе главы РК. К своей работе чиновник вернется 24 октября.

Обязанности Главы Республики Крым исполняет председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк. Сергей Аксенов объявлял об отпуске всего три раза за семь лет российского Крыма. В последний раз он отдыхал в 2018 году - две недели. Отпуск тогда он провел на полуострове.

Ранее сообщалось, что глава Ялты Янина Павленко также ушла в отпуск. Две недели ее обязанности уходит в отпуск до 27 октября обязанности градоначальницы будет исполнять ее заместитель.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50