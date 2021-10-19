В Крыму в результате ночного ДТП погибла 16-летняя девушка

В Советском районе Крыма произошло ночное ДТП со смертельным исходом. Фото: пресс-служба МВД по РК Фото: Архив "КП"

В Советском районе Крыма произошло ДТП: 17-летний парень, находясь за рулем ВАЗа, не справился с управлением и врезался в дерево. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, в салоне находилась 16-летняя девушка.

Инцидент произошел 19 октября в 00.05. В результате аварии юная пассажирка, к сожалению, скончалась на месте. Молодой человек получил телесные повреждения, с которыми был доставлен в больницу.

- Следственным отделом ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека), – говорится в сообщении.

В настоящий момент следователи продолжают устанавливать детали происшествия. Им предстоит выяснить, как несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля.

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