В Крыму осталось 10% свободных коек для больных Covid-19

В Крыму продолжает увеличиваться количество инфицированных ковидом Фото: "КП" Архив

В Крыму продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В ковидных госпиталях республики осталось всего 10% свободных коечных мест для больных Covid-19.

- Наблюдается рост заболеваемости – не видим стабилизации. Ситуация очень напряженная. Много пациентов требуют госпитализации. Дополнительно разворачиваем койки для пациентов с коронавирусом – сейчас 4630 коек. Заполняемость 90%, – цитирует «Крым 24» заместителя министра здравоохранения РК Антона Лясковского.

По его словам, наиболее сложная ситуации сейчас наблюдается в Симферополе – больницы для инфицированных ковидом забиты практически максимально. Несмотря на то, что медики пока справляются, есть острая необходимость в новых койко-метах.

Напомним, только за последние 24 часа на полуострове выявили 604 новых случаев заболевания. В связи с ростом числа инфицированных с 19 октября ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

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