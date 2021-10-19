В Крыму появятся новые коечные места для инфицированных Covid-19

В Крыму развернут дополнительные койки для больных Covid-19 Фото: Архив "КП"

В Алуште, Джанкое, Бахчисарае и Кировском районе Крыма планируют разворачивать дополнительные ковидные койки.

- Практически во всех регионах у нас развернуты ковидные койки. Будем доразворачивать в Алуште, Кировском районе, Джанкое, Бахчисарае. Везде идет плановый процесс увеличения коечного фонда, – цитирует «Крым 24» заместителя министра здравоохранения РК Антона Лясковского.

Напомним, осталось всего лишь 10% свободного коечного фонда в ковидных госпиталях Крыма. Количество инфицированных ежедневно продолжает расти. Только за последние сутки в регионе был обновлен абсолютный максимум по количеству заболевших за стуки – 604 новых инфицированных. Чтобы снизить скорость распространения инфекции, местные власти ввели новые ограничения, а также обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

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