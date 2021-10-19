Благоустройство площади имени Куйбышева в Симферополе завершат в 2022 году

Благоустройство площади имени Куйбышева в Симферополе завершат в следующем году Фото: Архив "КП"

Срок сдачи площади имени Куйбышева в Симферополе сдвинулся на неопределенный срок. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местной администрации, работы будет завершены только в следующем году.

- Подрядная организация не получила некоторые материалы и оборудование, в связи с чем сроки благоустройства сдвинулись, – пояснили в пресс-службе.

В частности, была затянута поставка оборудования для фонтана, а опоры освещения пришли разукомплектованные.

Напомним, завершить все работы на объекте планировали до 20 октября. Однако еще неделю назад Сергей Аксенов усомнился в том, что подрядчик успеет закончить ремонт в установленный срок.

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