Крымчане завоевали путевку в первую группу первенства России по водному поло. Фото: Крымская газета

Крымские спортсмены получили путевку в первую группу первенства России по водному поло. В прошлом году сборная Крыма по водному поло, завоевав соответствующее право, должна была выступить в первой группе первенства России. Однако амбициозные планы разрушила пандемия.

Как пишет Крымская газета, спустя год спортсменам вновь пришлось добывать путевку в переходных матчах. Переходной турнир включил в себя шесть команд, в числе которых три коллектива, занявшие последние места в первой группе, и еще три лучших команды из второй группы. В этой «переходной» шестерке, кроме крымчан, оказались сборные Севастополя, Челябинской и Ростовской областей, а также городов Кириши и Раменское.

- Наши ребята очень долгое время не выступали, и, конечно, стартовать было сложно. Но после поражения в первом матче команда быстро пришла в себя и смогла добыть три важнейшие победы, которые позволили сборной занять второе место в переходном турнире, – рассказал исполнительный директор Федерации водного поло Республики Крым Юрий Дрозин.

Таким образом сборная Крыма, а также команды Севастополя и Раменского вышли в первую группу, где им предстоит сыграть с сильнейшими соперниками. Очередной тур пройдет либо в Санкт-Петербурге, либо в Дзержинске. Объявления о точном месте проведения матчей руководители крымской федерации ожидают со дня на день.

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