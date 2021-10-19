Активисты в Симферополе проводят экологические акции

Улицы крымской столицы убирают активисты. Фото: пресс-служба МВД по РК Фото: Архив "КП"

Активисты симферопольских территориальных общественных самоуправлений проводят экологические акции, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В минувшие выходные уборка проведена на территориях ТОС «Береговой», «Отважных», «Димитрова» и «Ульяновцы».

Молодые люди работают слаженной командой, благодаря чему улицы крымской столицы становятся чище.

Ранее сообщалось, что в Симферополе продолжают бороться с нарушителями ковидных ограничений. Комиссии администрации города регулярно выходят на рейды с 1 июля. Всего за прошедшую неделю составлено более 40 протоколов о несоблюдении коронавирусных мер. Напомним, комиссии администрации города регулярно выходят на рейды с 1 июля.

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