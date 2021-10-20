В Крыму действует штормовое предупреждение 20 октября

Температура воды в Черном море +15…18°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 октября на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность. Столбик термометра не поднимется выше +15°, но синоптики обещают, что к четвергу станет теплее на 4...6°.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Западный ветер до 10 м/с. Днем +13…+15°.

С главных городов полуострова, как и прежде, берут пример остальные регионы Крыма, где сегодня точно такая же погода. Плохой сложно назвать, но и хорошего не очень много.

Вода в Черном море всего +15…18°.

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