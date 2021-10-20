Ялта возглавила топ-10 популярных направлений отдыха вдвоем в ноябре

В Ялте можно хорошо отдохнуть и поздней осенью.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, внимательно изучив данные брони с 1 по 30 ноября, выявили самые популярные города для отдыха вдвоем в ноябре.
Возглавила рейтинг Ялта, «серебро» у Сочи, «бронза» у Питера.
Выбор туристов можно понять - Южный берег Крыма хорош в любое время года, тем более, что и в ноябре можно успеть побывать на Бале хризантем.
Топ-10 популярных направлений отдыха вдвоем в ноябре ( стоимость в рублях проживания в сутки):
Ялта, 1856
Сочи, 2167
Санкт-Петербург, 2086
Кисловодск, 1699
Калининград, 1589
Ростов-на-Дону, 1850
Москва, 4358
Казань, 2955
Владивосток, 3500
Ярославль, 1600
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