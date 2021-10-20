Ялта возглавила топ-10 популярных направлений отдыха вдвоем в ноябре

В Ялте можно хорошо отдохнуть и поздней осенью. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru, внимательно изучив данные брони с 1 по 30 ноября, выявили самые популярные города для отдыха вдвоем в ноябре.

Возглавила рейтинг Ялта, «серебро» у Сочи, «бронза» у Питера.

Выбор туристов можно понять - Южный берег Крыма хорош в любое время года, тем более, что и в ноябре можно успеть побывать на Бале хризантем.

Топ-10 популярных направлений отдыха вдвоем в ноябре ( стоимость в рублях проживания в сутки):

Ялта, 1856

Сочи, 2167

Санкт-Петербург, 2086

Кисловодск, 1699

Калининград, 1589

Ростов-на-Дону, 1850

Москва, 4358

Казань, 2955

Владивосток, 3500

Ярославль, 1600

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