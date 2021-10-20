Телесериал «Фаина» снимают в Никитском саду. Фото: кадр видео Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма идет работа над телесериалом «Фаина». Площадкой для съемки отдельных эпизодов стал Никитский ботанический сад.

Смотреть видеосюжет В Крыму роль Раневской играет дочь Любови Полищук

- Актриса Мариэтта Цигаль-Полищук исполнила в сериале главную роль, перевоплотившись в Фаину Раневскую. Многие артистку знают по таким кинолентам, как «Таинственная страсть», «Крылья империи», «Аромат шиповника» и другим, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада, отметив, что сериал сделан по заказу Первого канала при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Смотреть видеосюжет В Крыму снимают фильм о Фаине Раневской

Здесь, в частности сняли сюжет, где в кадре улетающие в небо голуби.

Кстати, сейчас в ботаническом саду идет подготовка к уникальному Балу хризантем.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50