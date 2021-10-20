Где в Симферополе 20 октября отключат воду

В отдельных районах Симферополя на время исчезнет вода. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 октября часть Симферополя останется без воды.

- Ограничено водоснабжение в пгт Давыдовка СНТ «Юбилейный», СПК «Садовод», ТСН «Дачник», - сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Питьевую воду будут подвозить:

с 9.30 до 11.00 на ул. Степная/ул. Центральная

с 11.00 до 12.30 на ул. Родниковая/ул. Центральная

с 12.30 до 14.00 на ул. Дачная /ул. Центральная

Так же до 12.00 (ориентировочно) могут возникнуть проблемы с водоснабжением по следующим адресам: ул. Аральская, ул. Залесская, ул. 1 Конной армии, 60 лет Октября, ул. Гавена, ул. Миллера, ул. Гражданская, ул. Зенитная, ул. Сочинская, ул. Толбухина, пер. Русский, ул. Русская, ул. Качинская, ул. Батумская, ул. Очаковская, ул. Новороссийская, ул. Тополевая, ул. Мускатная, ул. Санитарная, ул. Голубиная, ул. Бастионная, ул. Соколиная, ул. Залесская, ул. Баррикадная, ул. Красных Зорь, ул. Шевченко, ул. Дружбы, ул. Днепровская, ул. Аянская, ул. Целинная, ул.Д.Ульянова 60, 62, а также на прилегающих улицах и переулках.

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