В Симферополе потушили крупный пожар на улице Луговой

Крупный пожар на складе в Симферополе локализовали. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Центр управления в кризисных ситуациях 20 октября в 05.55 поступило сообщение о пожаре на территории склада на улице Луговой в Симферополе. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РК, была угроза распространения огня.

На место оперативно выдвинулись пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по РК. Выяснилось, что горели поддоны с бумагой, на открытой территории.

- Организована работа оперативного штаба и службы пожаротушения Главного управления, создано 2 боевых участка, подано 4 ствола. Привлечена группа беспилотных летательных аппаратов ГУ МЧС России по РК, для осуществления мониторинга обстановки на месте пожара, – говорится в сообщении.

Пожар удалось локализовать в 07.03 утра. Информации о пострадавших не поступало. Специалисты продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что почти 200 человек эвакуировали из-за пожара в колонии Симферополя. Загорелось здание общежития для заключенных.

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