Минздрав Крыма рассчитывает привить к декабрю 700 тысяч человек

Минздрав Крыма рассчитывает привить к началу декабря около 700 тысяч человек. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Антон Лясковский.

- Для создания популяционного иммунитета необходимо привить порядка 700 тысяч человек, чтобы остановить эпидемический процесс по региону, - отметил он. - Нельзя вакцинацию растягивать на длительный период, необходимо провести кампанию в максимально сжатые сроки, чтобы остановить распространение пандемии.

В запасе около 177 тысяч доз вакцины, существующие мощности позволяют прививать до 12 тысяч человек ежедневно. При необходимости Минздрав готов увеличить количество выездных бригад. Всего для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 1 миллион 212 тысяч человек.

Накануне Роспотребнадзор обязал руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере обслуживания, транспорта, торговли, гостиничных услуг и т.д. привить до 80% трудовых коллективов в срок до 20 декабря.

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