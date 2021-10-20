Дикий кабан в Феодосии ночью разгромил заправку

В Евпатории дикое животное ночью разгромило заправку Фото: Архив "КП"

В ночь на 19 октября в Феодосии дикий кабан разгромил заправку на Керченском шоссе. Видео с инцидентом распространилось по соцсетям.

На записи видно, что буйное животное с невероятной скоростью врывается в помещение и врезается в стенд с товарами. С таким же напором дебошир вылетает обратно на улицу, пробивая массой своего тела стеклянную дверь, которая разбивается вдребезги.

Учинив разгром в помещении, где, к счастью, никого не оказалось, дикое животное в считанные секунды скрывается с места преступления. Судя по тому, с каким напором кабан несется к зданию заправки, можно предположить, что он чем-то напуган, либо пытается от кого-то убежать.

Ранее сообщалось, что в Крыму кабанчик-малыш пощекотал нервы автолюбителям. Очевидец снял забавное видео.

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