В Крыму 612 новых больных коронавирусом

Психологический барьер в 600 сотен заболевших пройден Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки зарегистрированы 612 случая новой коронавирусной инфекции, сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

- Мы перешли психологическую отметку в 600 за сутки, - отметил он.- Стабилизации процесса нет, и каждый день количество заболевших увеличивается на 5-6%.

Выписано с выздоровлением за сутки 814 человек. Умерли 14 пациентов. Лаборатории за сутки выполнили исследования 6200 пробы на COVID-19.

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