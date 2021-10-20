Карлен Петросян назначен министром строительства Крыма

Крален Петросян. Фото: Министерство строительства и архитектуры Республики Крым

В Крыму назначен новый глава Министерства строительства и архитектуры – Карлен Петросян. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства республики Юрий Гоцанюк.

До назначения Петросян занимал пост первого замминистра строительства и архитектуры РК с 26 февраля 2019 года. До этого, с декабря 2018 года, руководил службой капстроя Крыма.

- Назначить Петросяна Карлена Геннадьевича на государственную должность Республики Крым – министра строительства и архитектуры РК на срок полномочий главы Республики Крым, – сказано в документе.

Напомним, ранее пост министра строительства республики возглавлял Михаил Храмов, который был снят с должности в сентябре этого года.

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