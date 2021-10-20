Массовая вакцинация работающих крымчан будет проходить непосредственно на производстве

Под обязательную вакцинацию попадает около 400 тысяч человек Фото: Виталий ПАРУБОВ

Массовая вакцинация крымчан, попадающих под постановление Роспотребнадзора, будет проходить непосредственно на рабочем месте. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.

- Ажиотажа в прививочных кабинетах мы не ожидаем, поскольку вакцинация будет проходить по заявкам работодателей, поданным в лечебное учреждение по месту нахождения, - уточнил он.

Работодатель должен сформировать список сотрудников, желающих пройти иммунизацию, и обратиться в медучреждение. Дальше определяется дата и время проведения прививок, когда на место приедет мобильная бригада медиков. Осмотр терапевтом также происходит на месте.

- За нарушение постановления Роспотребнадзора административное взыскание накладывается на предприятие, - добавил Лясковский. - Если человек не вакцинирован, то представляет опасность в распространении инфекции, и руководитель должен отстранить его от работы.

Всего по подсчетам Минздрава РК под обязательную вакцинацию попадают до 400 тысяч крымчан.

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