Минздрав Крыма предостерег медработников от выдачи липовых сертификатов о прививке

Сертификат можно распечатать с сайта госуслуг Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранения Крыма располагает информацией о выдаче фальшивых сертификатов о вакцинации COVID-19. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Антон Лясковский.

- Не могу сказать, что покупались или продавались сертификаты, но выдача фальсифицированных сертификатов зафиксирована, - уточнил он. - Этими фактами активно занимается Следком. Мне известно не более 5 случаев.

Замминистра напомнил, что подлинность сертификата проверяется достаточно легко, поскольку данные о прививке вносятся в единый регистр вакцинированных от новой коронавирусной инфекции, в том числе штрих-код самой вакцины.

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