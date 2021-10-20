Река Салгир в Симферополе окрасилась в ядовито-зеленый цвет

Салгир окрасился в ядовито-зеленый цвет. Фото: Инцидент Крым | Севастополь | Симферополь/Вконтакте

В Симферополе, в районе 1-го роддома, река Салгир поменяла цвет на ядовито-зеленый. Об этом сообщают пользователи соцсетей, пишет КИА.

Жители крымской столицы обеспокоены такой цветовой гаммой водной артерии. Фото Салгира в соцсетях уже вызвало бурное обсуждение.

Комментаторы разошлись во мнениях. Для кого-то река стала намного привлекательней, у других такая красота вызвала волнение. Третьи остановили панику, разъяснив всю ситуацию: «Это флуоресцеин, он безопасен, и даже полезен. Не пугайте Людей», «Это нормально, не волнуйтесь. Проверяют утечки труб водой с красителем. Он не опасен. Встречал уже такое».

В соцсетях также появилась информация, что на улице Володарского прорвало трубу с зеленой краской. Утечку не могли остановить полчаса.

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