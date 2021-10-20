Морская авиация ЧФ оттеснила от Крыма бомбардировщики США

Истребитель Су-30 в воздухе. Фото: "Википедия"

Два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота отвели от Крымского полуострова два ядерных американских бомбардировщика B-1B Lancer и два самолета-заправщика KC-135. Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ.

Объекты были обнаружены, когда приближались к землям Российской Федерации. В небо оперативно направили два истребителя Су-30, чтобы не допустить нарушения российских границ.

- Экипажи истребителей РФ идентифицировали воздушные цели как два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика В-1В ВВС США в сопровождении двух самолетов-заправщиков KC-135 и сопроводили их над акваторией Черного моря, – говорится в сообщении.

После завершения операции российские самолеты вернулись на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что в Крыму более 40 кораблей и катеров ЧФ приняли участие в военных учениях. Мероприятия проходили на полигоне Опук.

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