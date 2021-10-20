В Симферополе парень обокрал строительный вагончик на 20 тысяч рублей

В Симферополе парень обокрал строительный вагончик
Фото: Архив "КП"
Стражи порядка задержали в Симферополе вора, который обокрал строительный вагончик. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, с заявлением о краже дорогих инструментов в отделение полиции обратился 31-летний местный житель.
Правоохранители оперативно задержали 25-летнего парня, который признался в содеянном. Парень сорвал навесной замок вагончика и похитил оттуда два миксера и перфоратор, причинив ущерб на сумму около 20 тысяч рублей.
- Полицейскими установлено, что все похищенное подозреваемый отнес в комиссионный магазин, а полученные денежные средства потратил, – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, нарушитель может отправиться в тюрьму на два года.
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