В Симферополе парень обокрал строительный вагончик на 20 тысяч рублей

В Симферополе парень обокрал строительный вагончик Фото: Архив "КП"

Стражи порядка задержали в Симферополе вора, который обокрал строительный вагончик. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, с заявлением о краже дорогих инструментов в отделение полиции обратился 31-летний местный житель.

Правоохранители оперативно задержали 25-летнего парня, который признался в содеянном. Парень сорвал навесной замок вагончика и похитил оттуда два миксера и перфоратор, причинив ущерб на сумму около 20 тысяч рублей.

- Полицейскими установлено, что все похищенное подозреваемый отнес в комиссионный магазин, а полученные денежные средства потратил, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, нарушитель может отправиться в тюрьму на два года.

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