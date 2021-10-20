В Керчи на старом списанном судне произошел пожар

В Керчи произошел сильный пожар при разборке судна. Фото: скриншот из видео

В керченском индустриальном парке «Еникале» 20 октября произошел пожар. Как передает КерчьИНФО, пламя охватило старое списанное судно. Уточняется, что инцидент произошел при разборке плавсредства. Предварительно, на судне были остатки нефтепродуктов, которые воспламенились при работах.

- В районе Еникале горит старая баржа, – приводит СМИ слова очевидца.

Клубы дыма и пламя виднелось жителям с пригорка. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Симферополе потушили крупный пожар на улице Луговой. Пожар удалось локализовать в 07.03 утра. Информации о пострадавших не поступало. Специалисты продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

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