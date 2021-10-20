Крымчан вновь призвали сдавать кровь для антиковидной плазмы

Кровь переболевших коронавирусом дает шанс другим больным выздороветь
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Крымчан с естественным иммунитетом от коронавируса вновь призвали сдавать кровь для производства антиковидной плазмы. Препарат должен пройти 120-дневный карантин, прежде чем его введут больному пациенту.
- Хочу призвать всех, кто переболел в легкой или средней форме в возрасте от 18 до 50 лет, прийти на сдачу крови, - обратился к жителям региона замминистра здравоохранения Антон Лясковский. - Это реальная возможность помочь выздороветь пациентам.
«Центр крови» держит на карантине 150 литров антиковидной плазмы. Чтобы пустить ее в оборот, донору необходимо повторно прийти и сдать анализы через 120 дней на отсутствие инфекции.
- Очень важный момент - донор через 120 дней должен прийти и сдать анализы, чтобы плазма была снята с карантина, - подчеркнул Лясковский.
С начала заготовки плазмы произведено и заготовлено 1800 доз. Плазма применяется в лечении пациентов в средней и тяжелой форме течения болезни.
Заготовкой антиковидной плазмы в Крыму занимаются с ноября 2020 года. У переболевших пациентов образуются антитела, которые помогают иммунной системе другого больного бороться с вирусом. Такой метод называется пассивной иммунизацией, а препараты, полученные в итоге - антивирусными сыворотками.
Идеальным кандидатом на донорство является человек в возрасте от 18 до 50 лет с подтвержденным тестом на наличие антител и выздоровлением не менее 14 суток.
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