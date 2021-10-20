Отель Mriya Resort & SPA и Центр винного туризма номинированы на престижную премию

Фото: Mriya Resort & SPA

Курортный комплекс Mriya Resort & SPA седьмой год подряд номинирован на самую престижную в туристическом сегменте премию World Travel Awards. Кроме того, на эту премию номинирован Центр винного туризма Winepark, расположенный в отеле.

Комплекс Mriya Resort & SPA представлен в четырех номинациях: «Лучший курорт в Европе», «Лучший семейный курорт в Европе», «Лучший развлекательный курорт в Европе» и «Лучший премиальный курорт в Европе».

Центр винного туризма Winepark номинирован в сегменте «Достопримечательности». Он представлен в трех номинациях «Лучшая туристическая достопримечательность в Европе», «Лучшая новая туристическая достопримечательность в Европе», «Лучшая достопримечательность в сфере винного туризма».

Победители европейского этапа премии будут объявлены 22 октября.

СПРАВКА «КП»

Премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Она считается престижной наградой в области туризма. Лучшие туроператоры, отели, авиакомпании и другие представители сферы туризма соревнуются в более чем 80-ти номинациях.

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