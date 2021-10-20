Уголовное дело завели на жителя Крыма, задолжавшего 2 миллиона рублей

В Симферополе суд рассмотрит дело злостного неплательщика по кредиту Фото: Архив "КП"

Прокуратура в Симферополе направила в суд уголовное дело об уклонении от погашения кредита. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, 32-летний мужчина задолжал более двух миллионов рублей.

- С обвиняемого была взыскана сумма задолженности в размере более 2,4 миллиона рублей по договору купли-продажи недвижимого имущества, – говорится в сообщении.

Нарушитель, получив на свой банковский счет более 290 тысяч рублей, потратил их по своему усмотрению, однако мер, направленных на погашение задолженности, не принял.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Железнодорожный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу, – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Крыму перед судом предстанет мужчина за убийство 28-летней давности. Уголовное дело долгие годы оставалось нераскрытым.

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