В Крыму за полтора года ковид диагностировали почти у 5 тысяч детей

Вакцинацию от коронавиурса проходят лица от 18 и старше Фото: Архив "КП"

В Крыму за полтора года наблюдений за распространением коронавируса инфекцию выявили у 4800 детей. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Антон Лясковский.

- Всего заболевших до 18 лет 4 800 человек, что составляет 5% - очень большая доля заболевших, - отметил он. - Необходимо понимать: пока вакцины для детей и подростков нет, взрослые, чтобы не заразить ребенка, должны быть вакцинированы.

Замминистра рекомендовал прививать детей от гриппа, чтобы не допустить сочетанных инфекций.

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