Должны ли сотрудники на удаленке прививаться от Covid-19

Прививку от Covid-19 должны делать и те сотрудники, которые работают на удаленке Фото: Виталий ПАРУБОВ

Согласно постановлению врио главного санитарного врача Республики Крым, предприятия контактных сфер должны вакцинировать не менее 80% своих сотрудников. Относится ли это правило к тем работникам, которые трудятся на удаленке, рассказал главный технический инспектор труда Федерации независимых профсоюзов Крыма Максим Андреев в эфире «Радио Крым».

По его словам, постановление №160, пункт 2.1 четко говорит: 80% штатных работников без ограничений должны пройти вакцинацию.

- Перевод на дистанционную работу и не проведение вакцинации – это не выход, – сообщил Максим Андреев.

Напомним, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом крымское управление Роспотебнадзора ввело обязательную вакцинацию для работников некоторых отраслей.

Ранее сообщалось, что в Крыму за полтора года ковид диагностировали почти у 5 тысяч детей. Пока детской вакцины нет, прививаться нужно родителям.

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