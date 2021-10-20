На рынках Симферополя обнаружили тонны опасных продуктов

На рынках Симферополя обнаружили и изъяли почти две тонны небезопасных продуктов Фото: Архив "КП"

На Центральном и Куйбышевском рынках, а также на «Привозе» в Симферополе специалисты обнаружили почти две тонны небезопасных продуктов, сообщили в Россельхознадзоре.

Уточняется, в некоторых торговых точках отсутствовала документация, подтверждающая безопасность товаров. Кроме того, часть продуктов питания оказалась санкционной.

- На трех рынках крымской столицы изъяли более 1 700 килограммов санкционной продукции. Речь идет о мясе, рыбе и молочных продуктах, – говорится в сообщении.

Их изъяли и сожгли в специальной печи. На торговцев, которые вели нелегальную торговлю, завели административные дела, им грозят штрафы.

Ранее сообщалось, что в Симферополе уничтожили более 50 килограммов сыра из Италии и Голландии. Запрещенную продукцию сожгли в печи-инсинераторе.

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