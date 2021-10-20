В Крымском музтеатре состоялась премьера мюзикла «Приключения принца Флоризеля»

В музыкальном театре состоялась премьера мюзикла «Приключения принца Флоризеля». Фото: Крымская газета

В Крымском музыкальном театре состоялась премьера мюзикла «Приключения принца Флоризеля». Это интересная криминальная история в традициях английских детективов.

Как пишет Крымская газета, музыку к спектаклю написала Юлиана Донская, известный российский композитор, обладательница различных музыкальных премий. Также в создании музыкального сопровождения принимал участие поэт-песенник Евгений Муравьев, который с 2010 года стал писать либретто к мюзиклам.

Муравьев также написал сценарий к спектаклю «Приключения принца Флоризеля». При этом мюзикл не копирует знаменитый советский фильм 1981 года, но основывается на произведениях Роберта Льюиса Стивенсона.

К премьере мюзикла музыкальный театр подготовил необычный сюрприз. Привычные фотографии артистов театра, которые размещены в фойе, были заменены на портреты, выполненные в стиле «Портрета Клетчатого», как в фильме.

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