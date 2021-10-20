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Общество20 октября 2021 17:22

В Крыму 10% многоквартирных домов до сих пор не отапливаются

Если в этом виноваты коммунальщики, то им грозят штрафы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
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Специалисты выяснят, почему в дома некоторых крымчан до сих пор не поступило тепло

Специалисты выяснят, почему в дома некоторых крымчан до сих пор не поступило тепло

Фото: Архив "КП"

Несмотря на то, что отопительный сезон в Крыму стартовал 15 октября, 10% многоквартирных домов в регионе до сих пор остаются без отопления, сообщил руководитель организации «ЖКХ-контроль» Анатолий Петров в эфире «Спутник в Крыму». Такая проблема сохраняется в Керчи, Симферополе, Ялте, Саках и Ленинском районе.

В настоящий момент по каждому случаю специалисты проводят проверку. Если данная ситуация сложилась по вине коммунальщиков, то им грозят штрафы в 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Керчи 56 жилых домов до сих пор не отапливаются. Запуск котла отложен на 5-7 дней.

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