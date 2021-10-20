Украине посоветовали обратиться в Apple, чтобы решить вопрос с картой Крыма

В приложении Apple появилась карта Украины без Крыма Фото: Архив "КП"

Министерство иностранных дел Украины поручило посольству страны в США обратиться к корпорации Apple относительно вопроса карты, на которой Крым является территорией Российской Федерации. Об этом журналистам сообщил официальный представитель ведомства Олег Николенко.

Ранее пользователи приложения Apple Music for Artists заметили, что Крымский полуостров признан частью России.

- Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации, – сказал он.

Ранее сообщалось, что американская миссия при ОБСЕ показала видео с перевернутым украинским флагом. В ролике призвали Россию пустить наблюдателей в Крым.

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