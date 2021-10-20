Где в Симферополе и Севастополе 21 октября отключат электричество

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 октября отдельные районы Симферополя и Севастополя останутся без света, потому что энергетики ремонтируют трансформаторные подстанции и другое оборудование.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Герцена 2/13

ул. Гоголя 81/16

ул. Павленко 13-б

ул. Гоголя 72-88 (чет), 71-83 (нечет)

ул. Спера 17-33/35 (нечет)

ул. Дзюбанова 12-36 (чет), 15-39 (нечет)

ул. Волочаевская 76, 45-55 (нечет)

ул. Полюсная 6-36 (чет), 1-15 (нечет)

ул. Хабаровская 2-28 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Серея Лазо 3

Каменский массив – садовые товарищества: «Авиатор», «Монтажник», «Садко» ряд с №1-№ 23, «Медик», «Автотранспортник», «Бодрость», «Огонек», «Муромец», «Локомотивец», СПК Станция спецобслуживания

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. 7 км Балаклавского шоссе: СК «Горнодолинный, ТСН СНТ «Гидростроитель», ГУПС «Городской автозаправочный комплекс»

ул. 5 км Балаклавского шоссе: ТСН СТ «Родничок-2»

ул. Монастырское шоссе 59/13,59/4-А,59/19-А,59/19,59/22-А,12 (АГЗК №1, «К-Телеком», СНТ «Эллада», Фермерское хозяйство)

ул. Новоземельная 99-а,73,99-101

пер. Новикова 18-б,18-г,18

Юхарина Балка: ТСН «Подорожник», СТ «Вега», уч. 67, СТ «Статистик-2», 50, 5,41, ТСН ЖСТИЗ «Надежда-2», ТСН СНТ «Источник-2» уч.7, ТСН СНТ «Строитель-2», ТСН СНТ «Медик-88», СТ СН «Югрыба», ТСН СНТ «Здоровье-89», ТСН «Лира» уч. 26, уч.27, ТСН СНТ «Парус-6», ТСН «Силуэт»

п. Кальфа: ТСН СТ «Металлист» – ул. Каменная 29, ПК СК «Горнодолинный», ТСН СТ «Волна», ТСН СНТ «Динамо», СТ «Динамо-1»

Балка Бермана: ТСН СНТ «Вагонник», СТ СН «Авиатор-плюс», ТСН «Ягодка», ТСН СТ «Корабел», ПК СТ «Торпедо-1»

с 9.00 до 17.00

ул. Большая Морская 35,39

пер. Крепостной 6-а,8-а,4-а,4

ул. Адмирала Владимирского 5-7

ул. Капитанская 15-17

с 8.00 до 16.00

ул. Соловьева 4

ул. Хрусталева 6,6А

с 8.00 до 17.00 ( по 22 октября)

п. Ласпи 1,2,3,4, ГАУ «Севастопольский лесхоз»; КСП Красный Октябрь уч.№766/14;

ул. Севастопольская зона ЮБК 21,22,23,24,49-А,51,52,53/6,53/69,53/100,136,111,53/143;

ул. Южнобережное шоссе 40.

с 8.00 до 17.00

ул. Разъездная 2-А,4-А,10-а,12-А,1-3

ул. Ясная 10/1,2-18,21/1,1-19

пер. Ясный 2-12,1-7

с 9.00 до 17.00

ул. Заря Свободы 34-44,33-А-кв1,33-43

ул. Лесная пос. Заря Свободы 14,20,1,7-9;

ул. Валиева 42

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